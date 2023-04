Imprese: Mundys, Andrea Mangoni primo Amministratore delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Mangoni sarà il primo Amministratore delegato di Mundys. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Mundys, che ha approvato la relazione annuale integrata 2022. Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle dimissioni del consigliere Andrea Pezzangora, ha convocato l’assemblea del 28 aprile per provvedere alla nomina di Andrea Mangoni quale Amministratore delegato. L’arrivo dell'Ad completerà il nuovo board di Mundys, il cui presidente è Giampiero Massolo, mentre Alessandro Benetton ricopre l’incarico di vice presidente. Nel 2022 i ricavi sono pari a 7,4 miliardi di euro, in aumento del 16 per cento rispetto al 2021. Il margine operativo lordo (Ebitda) è di 4,5 miliardi di euro, in aumento del 12 per cento rispetto al 2021. Il debito finanziario netto è pari a 19,7 miliardi di euro, in calo di 10,2 miliardi di euro rispetto a fine 2021. (Rin)