Kenya: proteste antigovernative, polizia apre indagine su agente che spara gas lacrimogeni contro i giornalisti

- La polizia del Kenya ha aperto un'indagine interna su un agente in borghese che ha sparato a bruciapelo gas lacrimogeni contro i giornalisti durante le proteste antigovernative della scorsa settimana. Lo ha reso noto l'ispettore generale della polizia keniota, Japheth Koome, aggiungendo che tutti i presunti episodi di cattiva condotta della polizia durante le proteste sono stati indagati. "Per quanto riguarda tutti gli agenti, qualsiasi problema di negligenza o cattiva condotta portatoci viene indagato e prendiamo provvedimenti. Ho ricevuto quelle denunce e sono state gestite", ha detto l'ispettore citato dal sito web del quotidiano "The Star". In un video virale circolato in rete nei giorni scorsi compare l'ufficiale che rompe un parabrezza e spara gas lacrimogeni contro i giornalisti all'interno di un'auto che faceva parte di un convoglio che accompagnava il leader dell'opposizione Raila Odinga - promotore delle proteste - mentre attraversava i quartieri di Nairobi per radunare i suoi sostenitori. (segue) (Res)