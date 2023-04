Kenya: proteste antigovernative, polizia apre indagine su agente che spara gas lacrimogeni contro i giornalisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il procuratore capo del Kenya ha lasciato cadere le accuse contro quattro parlamentari per le proteste antigovernative della scorsa settimana; una reazione positiva alla decisione del leader dell'opposizione Raila Odinga di sospendere altre manifestazioni per questa settimana. Odinga ha annunciato la sospensione delle proteste dicendosi pronto a tenere colloqui con il presidente William Ruto, a condizione che le autorità fermino gli arresti collegati alle proteste e affrontino le preoccupazioni per l'aumento del costo della vita e le riforme del sistema elettorale. Migliaia di persone hanno preso parte a tre marce di protesta nelle ultime due settimane contro l'impennata dei prezzi e le presunte frodi nelle elezioni presidenziali dello scorso anno, vinte da Ruto contro lo stesso Odinga. Le proteste sono degenerate in violenza con la morte di almeno un agente di polizia e il ferimento di altre 85 persone. Ruto ha affermato su Twitter di aver chiesto ai leader di entrambe le camere del Parlamento di dare priorità ad affrontare tutte le questioni sollevate dall'opposizione. "Siamo convinti che le questioni saranno gestite in modo definitivo dal Parlamento per consentirci di concentrarci sul nostro programma di trasformazione economica", ha aggiunto il presidente. L'ambasciata degli Stati Uniti in Kenya e il blocco regionale dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) si sono uniti ai leader locali nell'accogliere con favore il passaggio ai colloqui. (Res)