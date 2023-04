Imprese: al via collaborazione Fiera Milano - Euipo per la tutela della proprietà intellettuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di prodotti contraffatti costituisce uno dei più rilevanti fenomeni criminali con cui devono confrontarsi le aziende e, in particolare, chi investe in creatività, innovazione e ricerca.Per questo motivo Fiera Milano collaborerà con Euipo (Agenzia europea in ambito di proprietà intellettuale) al fine di sensibilizzare le aziende espositrici sul tema della proprietà intellettuale. Fiera Milano sceglie così di diventare attore protagonista impegnandosi in prima persona poiché consapevoli che le fiere, da sempre, sono ritenute piattaforme privilegiate per la Ricerca&Sviluppo, per l’innovazione e per il lancio di nuovi prodotti. In particolare, start-up e Pmi rappresentano la maggior parte degli espositori all’interno delle fiere in Europa. Così facendo Fiera Milano darà inoltre applicazione, per la prima volta nel contesto fieristico nazionale e in Europa, all’accordo siglato nel giugno 2022 tra Euipo, Emeca, l’associazione europea dei grandi centri fieristici ed Ufi, l’associazione globale dell’industria fieristica che prevede che l’agenzia europea della tutela della proprietà intellettuale offra la propria esperienza attraverso attività di comunicazione, webinar e sensibilizzazione al fine di educare sempre più gli attori coinvolti e portare una maggiore comprensione dei motivi per i quali è fondamentale proteggere la propria proprietà intellettuale. Euipo ha messo, infatti, a disposizione dei membri di Emeca e Ufi, materiale informativo e divulgativo (video, brochure, link diretto sui siti internet di prodotto) per contribuire a sensibilizzare le aziende sul tema della proprietà intellettuale, in particolare promuovendo il Fondo dedicato alle PMI, del valore di 27,1 milioni di euro, volto a supportare finanziariamente le imprese europee interessate a registrare i propri marchi, disegni e brevetti a livello nazionale, europeo ed internazionale. “In Fiera Milano, ogni anno, transitano circa 36 mila aziende che ospitiamo nei nostri spazi espositivi”, afferma Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “Si tratta di un patrimonio industriale e culturale che va tutelato e difeso per garantire la competitività e la riconoscibilità del made in Italy nel mondo. Queste azioni avvalorano ulteriormente una serie di servizi che offriamo ai nostri espositori, tra cui la possibilità di usufruire di un apposito Servizio di Proprietà Intellettuale, sportello di tutela rapido ed efficace, che consente un intervento immediato a tutela dei diritti di proprietà intellettuale lesi o minacciati nel corso di un evento”. (segue) (Com)