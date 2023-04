Auto: Francia, stabilimenti Stellantis di Sochaux fermi per nove giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stabilimenti di Stellantis a Sochaux, all'est della Francia, a partire da domani rimarranno bloccati per nove giorni a causa di problemi di approvvigionamento. "Questa decisone è legata alla crisi dei semiconduttori che conosce l'industria automobilistica mondiale dal 2020", ha detto un portavoce di Stellantis a France Bleu, spiegando che la situazione dovrebbe tornare alla normalità per la fine dell'anno. Il sindacato dalla Cgt ha lamentato il modo in cui verranno remunerati i dipendenti nel periodo di blocco. I gruppo per le remunerazioni ha previsto un sistema interno per i primi giorni, mentre dal 12 aprile scatterà la cassa integrazione che porterà ad un calo del 16 per cento degli stipendi.(Frp)