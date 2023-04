Rifiuti: Celli, chiusura Tmb Rocca Cencia momento atteso da tempo insieme a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La chiusura del Tmb di Rocca Cencia "è un momento che aspettavamo da tempo insieme ai cittadini e ai comitati del Municipio Roma VI". Lo afferma in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. Il Tmb di Rocca Cencia "chiude definitivamente: l'annuncio ufficiale è stato dato in apertura della seduta di oggi dell'Assemblea capitolina dal sindaco Roberto Gualtieri - spiega -. E' un momento che aspettavamo da tempo insieme ai cittadini e ai comitati del Municipio VI. Una battaglia che ho seguito personalmente e che ora diventa realtà e permetterà di risanare una ferita ambientale in questa parte del territorio romano. Un grazie al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi e ai consiglieri dell'Assemblea capitolina che con determinazione e senza sosta hanno lavorato in questa direzione", conclude. (Com)