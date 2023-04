Somalia: presidente del Somaliland accoglie nuovo inviato per colloqui con il governo federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Somaliland, Muse Bihi Abdi, ha dato il benvenuto al nuovo inviato speciale per i colloqui tra Somalia e Somaliland, Abdikarim Hussein Guled. Lo riferisce l'agenzia "Sonna", ricordando che Guled è stato recentemente nominato dal presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud nel tentativo di trovare un dialogo fra le tensioni separatiste del Somaliland e la posizione federale. Parlando a un evento ad Hargeisa, capitale del Somaliland, Bihi ha descritto la nomina "un buon passo avanti" per quanto riguarda i negoziati tra le due parti, affermando che Guled è il più competente per questo ruolo. "Diamo il benvenuto al nuovo inviato speciale, Abdikarim Hussein Guled, per i colloqui tra Somalia e Somaliland. Il presidente Hassan lo ha nominato per svolgere questo compito, è un buon gesto. Abdikrim ha lavorato qui ed è un uomo che conosce la politica sul campo", ha detto Muse. Abdirim Hussein Guled è stato presidente dello Stato di Galmudug ed ex ministro dell'Interno e della sicurezza nel governo federale della Somalia. (segue) (Res)