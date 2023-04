Somalia: presidente del Somaliland accoglie nuovo inviato per colloqui con il governo federale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina avviene mentre sono in atto da mesi, a intermittenza, violenti combattimenti nella città di Las Anod - città contesa tra il Somaliland e il vicino Puntland - tra le forze locali e le milizie separatiste, con l'infiltrazione di elementi jihadisti di Al Shabaab. L'ultima ondata di violenze a Las Anod è scoppiata lo scorso 6 febbraio dopo che gli anziani nella regione di Sool - dove si trova Las Anod - hanno rilasciato una dichiarazione in cui si impegnavano a sostenere il governo federale della Somalia e hanno esortato le autorità del Somaliland a ritirare i loro soldati dall'area. Le autorità del Somaliland hanno annunciato un cessate il fuoco il 10 febbraio, ma soltanto pochi giorni dopo hanno accusato la Somalia di attaccare le sue forze. Il Somaliland, che ha rivendicato l'indipendenza dalla Somalia dal 1991 ma non è mai stato riconosciuto a livello internazionale, è spesso visto come un faro di stabilità in una regione caotica. Le tensioni politiche, tuttavia, sono aumentate negli ultimi mesi, portando a violenze mortali tra le forze governative e le milizie fedeli alla Somalia. (Res)