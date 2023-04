Imprese: E-Distribuzione sbarca su app Io, filo diretto con clienti per comunicazioni di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E-Distribuzione è il primo distributore di energia elettrica ad aver scelto di integrarsi a Io, l’app dei servizi pubblici, sviluppata e gestita da PagoPa Spa: in questo modo, E-Distribuzione amplia i servizi a disposizione dei clienti allacciati alla propria rete e semplifica le comunicazioni e il contatto diretto con loro. L’app Io - si legge in una nota - sviluppata e gestita da PagoPa Spa, ha superato i 33 milioni di download e viene utilizzata ogni mese da una media di sei milioni di persone che compiono operazioni relative agli oltre 190 mila servizi fruibili tramite l’app. Il primo servizio che E-Distribuzione metterà a disposizione dei suoi clienti che hanno scaricato app Io consentirà loro di essere avvisati in occasione di lavori programmati che interesseranno la propria fornitura, vale a dire interventi necessari per garantire la continuità e migliorare la qualità del servizio elettrico. La comunicazione arriverà direttamente sull’app Io ai clienti interessati dai lavori, indicando anche i tempi di ripristino. Tale canale di comunicazione andrà a integrare le modalità di preavviso tradizionali attualmente previste dalla normativa e regolamentazione applicabili, come l’affissione cartacea. (segue) (Com)