Rifiuti: Trabucco (CG), chiusura impianto di Rocca Cencia è svolta storica per città

22 luglio 2021

- La chiusura dell'impianto di rifiuti di Rocca Cencia rappresenta davvero una svolta storica per la nostra città. Lo afferma il capigruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco. "Un risultato importante e un obiettivo che ci eravamo dati per questa consiliatura che riusciamo a portare a compimento in tempi davvero brevi. Ricordo infatti che il Tmb è già stato chiuso nella giornata di ieri mentre ci eravamo dati come obiettivo per la chiusura il 2026, ora si procederà con lo svuotamento della fossa, per il quale ci vorranno circa tre settimane; il tutto possibile grazie all'attuazione di un programma e un piano sulla tematica ben chiaro e ben strutturato", spiega (segue) (Com)