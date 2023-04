Rifiuti: Caudo-Biolghini (Rf), a Rocca Cencia si torna a respirare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura decisa dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri dell'impianto "ormai obsoleto, di trattamento meccanico biologico di Rocca Cencia pone fine alla lunga stagione di cattivi odori e di inquinamento della vita e della salute dei cittadini di quella zona". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Roma Futura, Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini. "Ora, senza indugi si proceda con la pulizia dell'impianto, l'allontanamento dei rifiuti residui e si chieda alla Regione Lazio di procedere con il ritiro dell'autorizzazione ambientale integrata, che è il primo passo per avviare la bonifica e la riconversione dell'area - spiegano -. All'Ama chiediamo la massima attenzione nei confronti degli operai e degli addetti coinvolti nella dismissione dell'impianto. La Capitale - proseguono - ha scelto l'economia circolare e ha ora una prospettiva chiara sulla gestione del ciclo dei rifiuti. La chiusura di Rocca Cencia segna un solco importante e non si torni più indietro. Roma deve ancora diventare una città pulita, ma intanto da oggi è una città meno maleodorante". (Com)