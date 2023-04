Regno Unito: dipendenti di Google in sciopero a Londra per disputa su licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di dipendenti di Google presso gli uffici londinesi dell'azienda sono oggi in sciopero a seguito di una disputa sui licenziamenti. A gennaio, la società madre di Google, Alphabet, ha annunciato il licenziamento di 12 mila dipendenti in tutto il mondo, pari al 6 per cento della sua forza lavoro globale. Il sindacato Unite, che conta tra i suoi membri centinaia di dipendenti di Google nel Regno Unito, ha affermato che la società ha ignorato le preoccupazioni espresse dai dipendenti. "I nostri membri sono chiari: i lavoratori di Google non si tireranno indietro fino a quando l'azienda non consentirà loro la piena rappresentanza sindacale, si impegnerà adeguatamente nel processo di consultazione e tratterà il proprio personale con il rispetto e la dignità che meritano", ha affermato Matt Whaley, rappresentante regionale di Unite. (Rel)