Lazio: Tiero (Fd'I), Stati Generali energia splendida iniziativa, politica non su stesso livello

- Gli Stati generali dell'Energia hanno rappresentato un appuntamento di grande spessore e sono stati una vetrina importante per tutto il nostro territorio. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione del Consiglio regionale del Lazio. "A differenza di altri, - aggiunge - ho creduto in questo progetto fin dall'inizio, ancora prima di essere eletto Presidente della commissione Sviluppo economico della Regione Lazio. Vorrei sottolineare che questa iniziativa di Cethegus mi è apparsa subito opportuna e tempestiva sul piano temporale. Si tratta di un argomento tecnico che deve essere recepito dalla classe politica. Chi ricopre un ruolo istituzionale deve essere sempre presente in prima fila, per ascoltare ed agire di conseguenza, avendo come obiettivo lo sviluppo del territorio". (segue) (Com)