Lazio: Tiero (Fd'I), Stati Generali energia splendida iniziativa, politica non su stesso livello (2)

- "Occorre maggiore umiltà - prosegue Tiero - da parte del ceto politico. Concordo con la Angelilli sulla necessità di operare insieme a soggetti come Cethegus nei tavoli legati al tema dell'Open Innovation. I privati stanno facendo la loro parte, noto la presenza di diversi tavoli di confronto, investimenti in nuove strutture mediche, logistiche, alberghiere. Al contrario la politica sembra spesso assente. Penso in particolare alla nostra realtà. Non si asfaltano più le strade, non si taglia l'erba, non siamo più in grado di accogliere i malati nei pronto soccorso. Spesso ci parliamo addosso, divisi e non uniti sugli obiettivi. Il Comune di Latina è al terzo commissariamento. Il fine non è solo vincere, ma governare. Non basta dire Amiamo Latina, occorre mettere in campo una classe dirigente capace. Giornate come quella di venerdì dovrebbero far riflettere bene, un'organizzazione impeccabile, una location di altissimo livello, un'eccellenza che deve diventare una buona prassi e non una iniziativa isolata. Sono convinto che grazie a Cethegus, ci saranno altre occasioni, per mettere in mostra il territorio di Latina e dargli una dimensione nazionale", conclude. (Com)