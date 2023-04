Serbia: ministero Interno, segnalazioni su presenza di bombe a Belgrado erano false

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno della Serbia ha comunicato che le segnalazioni ricevute nella tarda serata di ieri sulla presenza di ordigni esplosivi in diverse località e istituzioni della capitale Belgrado erano false. Secondo quanto riferito dal dicastero bulgaro le minacce, che sono pervenute via mail, si riferivano a bombe collocate in tutte le scuole primarie e secondarie della capitale, nelle facoltà, nei ponti, nei centri commerciali, negli ospedali, nella stazione degli autobus e dei treni, così come nell'aeroporto Nikola Tesla e al Museo nazionale. Gli agenti di polizia hanno ispezionato tutti i luoghi, accertando che le minacce erano false.(Seb)