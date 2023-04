Finlandia: presidente Niinisto, non vogliamo che qualcuno ci dica cosa possiamo o non possiamo fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia non vuole "che altri dicano cosa dobbiamo o possiamo fare". Lo ha detto il presidente finlandese, Sauli Niinisto, nel corso di un punto stampa al quartier generale della Nato di Bruxelles, dopo l'ingresso di Helsinki nell'alleanza Atlantica. "La Russia ha ripetuto questo concetto", secondo il quale un aumento dei confini con la Nato minaccerebbe l'integrità di Mosca, ha aggiunto Niinisto. "Questo è stato uno dei motivi per cui la discussione in Finlandia è cresciuta. Non vogliamo che altri dicano cosa dobbiamo o non possiamo fare", ha aggiunto il presidente finlandese. "Ero pienamente convinto che la Nato volesse chiudere i battenti, ma ciò nonostante i russi hanno cercato di creare una sorta di sfera intorno a loro. Ebbene, noi non siamo una sfera. E tutto questo ha portato al risultato che vediamo oggi", ha concluso Niinisto. (Beb)