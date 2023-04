Sardegna: attentato incendiario contro sindaco Mogoro, solidarietà delle istituzioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attentato incendiario contro l'auto di Donato Cau, sindaco di Mogoro, nell'Oristanese. L'incendio che questa notte ha distrutto l'auto del primo cittadino, una vecchia Punto, parcheggiata a pochi metri dall'abitazione di Cau, potrebbe essere di natura dolosa. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Mogoro che hanno recuperato i filmati delle telecamere della zona e hanno interrogato i residenti. Ad accorgersi dell'incendio dell'auto sono stati i Carabinieri di una pattuglia del Radiomobile transitava in via Eleonora d'Arborea. “Non ho idea di chi possa essere stato – ha commentato Cau – ho sempre agito per il bene del paese e andrò avanti”. (segue) (Rsc)