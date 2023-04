Sardegna: attentato incendiario contro sindaco Mogoro, solidarietà delle istituzioni regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un atto intimidatorio gravissimo e ancora più odioso e vigliacco perché commesso contro il primo rappresentante delle istituzioni nel territorio, al lavoro in prima linea per il bene della sua comunità”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, esprime solidarietà al sindaco di Mogoro, Donato Cau, vittima di un attentato incendiario nella notte. “Davanti a questi atti violenti, che purtroppo si ripetono con preoccupante frequenza, c’è bisogno di una ferma condanna da parte delle istituzioni e di tutti i sardi. Massimo sostegno dev’essere dato al primo cittadino di Mogoro, a tutti gli amministratori locali che in questi anni hanno dovuto subire minacce e pesanti intimidazioni e alle forze dell’ordine impegnate a garantire la sicurezza nel territorio”, conclude il presidente Solinas. (segue) (Rsc)