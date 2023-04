Sardegna: attentato incendiario contro sindaco Mogoro, solidarietà delle istituzioni regionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- “Il Consiglio regionale esprime solidarietà al sindaco di Mogoro Donato Cau e condanna fermamente questo ennesimo attentato contro un primo cittadino della Sardegna”. Il presidente dell’Assemblea Michele Pais afferma la vicinanza alla comunità e a tutti gli amministratori locali vittime, purtroppo, sempre più spesso di gesti incivili e violenti. “La lunga serie di atti intimidatori messi a segno contro chi si occupa in prima persona del bene delle comunità è l’espressione peggiore di inciviltà. Chi usa la violenza per intimidire va fermato e condannato senza attenuanti. Sono certo che il sindaco Cau non si farà intimorire e proseguirà la sua azione con la determinazione necessaria per il bene della sua comunità”. Per il Presidente Pais è necessario essere uniti per contrapporsi ad un fenomeno che si sta ripetendo con troppa frequenza: “Non possiamo abituarci a questi atti criminali o rassegnarci all'idea che in Sardegna passi il messaggio che gli amministratori pubblici possano essere bersaglio di delinquenti comuni, che vanno puniti e emarginati socialmente”. (Rsc)