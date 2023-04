Fvg: dati definitivi nei 22 Comuni al voto sotto i 15 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ormai definitivi i voti per il rinnovo di sindaci e Consigli comunali nei Comuni sotto i 15 mila abitanti andati al voto domenica e lunedì in Friuli Venezia Giulia. A Brugnera è stato riconfermato il sindaco Renzo Dolfi, del centrodestra, col 70,5 per cento dei voti. Anche Cavasso Nuovo sceglie la continuità con Silvano Romanin che raccoglie il 54,2 per cento dei consensi. A Faedis, il nuovo sindaco è Luca Balloch, con il 58,7. A Fiume Veneto il centrodestra ha corso diviso: a vincere è stata la leghista Jessica Canton con il 38,7 per cento, di poco sopra a Manuel Giacomazzi, candidato di Fratelli d'Italia. Molto staccata la candidata del centrosinistra Annalisa Parpinelli, ferma al 23,4. Fiumicello Villa Vicentina va ad Alessandro Dijust, che ha raccolto il 43,9 per cento dei voti. A Fogliano-Redipuglia la Lega vince di nuovo con la sindaca uscente Cristiana Pisano, riconfermata con il 67 per cento. Anche Gemona nel segno della continuità con Roberto Revelant al 77,1 per cento. (segue) (Frt)