Fvg: dati definitivi nei 22 Comuni al voto sotto i 15 mila abitanti (2)

- A Lauco il nuovo sindaco è Stefano Adami, che ha ottenuto il 52,9 per cento dei consensi, mentre a Martignacco a guadagnare la poltrona di primo cittadino è Mauro Delendi, che batte il candidato di Fratelli d'Italia, Daniele Tonino, con il 73 per cento. A Polcenigo a ottenere la vittoria è il vicesindaco uscente, Antonio Del Fiol, che raccoglie ben l’83 per cento dei suffragi. Anche a San Daniele del Friuli il centrodestra correva diviso: a prevalere è stato anche qui il candidato leghista e sindaco uscente, Pietro Valent, col 48 per cento, mentre la civica Alessandra Buttazzoni e il meloniano Massimiliano Verdini sono arrivati rispettivamente al 39,4 e al 12,5 per cento. A San Giorgio della Richinvelda resta in carica Michele Leon, con il 73,7 per cento. Anche Sequals conferma il sindaco uscente, Enrico Odorico, con il 41,7. Così come a Spilimbergo, dove rimane primo cittadino Enrico Sarcinelli, del centrodestra, col 69,9 per cento dei voti, contro Leonardo Soresi del centrosinistra, fermo al 30,1 per cento. (segue) (Frt)