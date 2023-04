Fvg: dati definitivi nei 22 Comuni al voto sotto i 15 mila abitanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il municipio di Talmassons resta al sindaco uscente di centrodestra, Fabrizio Pitton, anche qui con una larghissima maggioranza dei voti, pari all'83 per cento. Cambio della guardia, invece, a Tavagnacco, dove il nuovo sindaco è Giovanni Cucci, che ha raccolto il 63,1 per cento. A Treppo Ligosullo passa Marco Plazzotta con il 55,7 per cento dei voti. Fulvio Avoledo è il nuovo sindaco di Valvasone Arzene, con il 77,8 per cento. A Vito d'Asio, Comune che era stato affidato a un commissario perché alle elezioni dello scorso anno non era stato raggiunto il quorum, vince col 51,6 per cento Marco Ziani. Infine a Zoppola il nuovo sindaco è Antonello Tius, con il 57,3. Due sindaci sono stati eletti dopo aver corso senza sfidanti: si tratta di Pierluigi Molinaro a Forgaria, nel Friuli, e Alessandro Colle a Sauris. Nel loro caso, l’obiettivo era superare il quorum del 50 per cento dei votanti, sfida vinta in entrambi i Comuni. (Frt)