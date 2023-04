Imprese: Autogrill, Cda dà via libera a offerta pubblica scambio di Dufry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Autogrill, riunitosi in data odierna, ha approvato l’offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro promossa da Dufry. Secondo quanto si legge in una nota, il Cda ha ritenuto congruo il relativo corrispettivo pari, per ciascuna azione Autogrill che sarà portata in adesione all’offerta, a 0,1583 azioni ordinarie di Dufry Ag di nuova emissione o a euro 6,33, nel caso in cui l’azionista Autogrill scelga di ricevere un importo in denaro.(Rin)