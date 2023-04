Rifiuti: Pd Roma, chiusura Tmb Rocca Cencia svolta storica, promesse mantenute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura del Tmb di Rocca Cencia "rappresenta un momento storico per la Capitale". Lo ha detto il gruppo capitolino del Partito democratico. "Una giornata attesa da anni da tutta la città, dai cittadini, dai comitati e dai tanti che nel tempo si sono battuti per la chiusura definitiva dell'impianto - spiegano -. Oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. ha voluto anticipare all'Assemblea capitolina questa svolta storica che rientrava negli impegni presi dalla nostra amministrazione all'inizio della consiliatura. Questo impegno è stato mantenuto e da oggi possiamo finalmente garantire che l'impianto per il trattamento biologico meccanico non riaprirà più. Un passo verso il programma di discariche zero per la città - proseguono i consiglieri capitolini -. Nelle prossime tre settimane ci sarà la bonifica completa dei rifiuti ancora presenti nella fossa di deposito. E' una vittoria dei cittadini, una vittoria della città, una vittoria della buona politica che mantiene le promesse". (Com)