Nato: Scholz, adesione Finlandia guadagno per sicurezza transatlantica

- L’adesione della Finlandia alla Nato è “una buona notizia e un guadagno per la sicurezza transatlantica”. È quanto afferma il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio su Twitter per l’ingresso del Paese scandinavo nell’Alleanza atlantica. Il capo del governo federale aggiunge: “Con la Finlandia, cresce la nostra alleanza difensiva con un forte amico”. L’adesione della Svezia alla Nato, sottolinea infine Scholz, ha “il pieno sostegno” della Germania. (Geb)