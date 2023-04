Nepal-Regno Unito: ex Gurkha, prossimo ciclo di colloqui il 19 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 19 aprile il prossimo ciclo di colloqui tra il Nepal e il Regno Unito sulla questione degli ex Gurkha, i militari nepalesi che hanno prestato servizio in un’unità speciale dell’Esercito britannico. Lo ha reso noto Krishna Bahadur Rai, coordinatore capo del comitato congiunto British Gurkha Satyagraha, che sostiene i veterani in entrambi i Paesi, parlando al quotidiano “The Kathmandu Post”. Rai ha confermato che la questione più controversa resta quella della previdenza perché a febbraio il ministero della Difesa britannico non l’ha citata, sostenendo che il negoziato verte esclusivamente sul welfare. L’ultimo ciclo di colloqui, il terzo, si è svolto a dicembre a Londra. La delegazione nepalese è stata guidata dal generale Ratna Bahadur Godar, addetto militare dell’ambasciata del Nepal nel Regno Unito, e dal secondo segretario, Ram Babu Nepal. I veterani sono stati rappresentati dal maggiore in pensione Jud Bahadur Gurung, che ha partecipato in videoconferenza, e da altri ex ufficiali in presenza (Tikendra Dal Dewan, Uday Bahadur Gurung, Keshar Bahadur Gurung e Dharma Bahadur Tamang). Per la parte britannica erano presenti vari funzionari del ministero della Difesa. (segue) (Inn)