Nepal-Regno Unito: ex Gurkha, prossimo ciclo di colloqui il 19 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione si trascina da anni e riguarda circa 8.000 ex militari nepalesi arruolati nella Brigata Gurkha e andati in pensione entro il primo luglio 2007. Gli ex militari chiedono un trattamento previdenziale simile a quello che l’Esercito del Regno Unito riserva ai britannici, in base all’Accordo tripartito del 1947 comprendente anche l’India. La Difesa britannica in passato ha respinto le richieste di aumenti delle pensioni e ha offerto invece assistenza sanitaria e altri benefit. Nel 2017 il governo del Regno Unito ha accettato di formare un gruppo per studiare le richieste dei veterani, che ha presentato un rapporto nel 2018. Nel 2019 Londra ha offerto aumenti delle pensioni fino al 34 per cento, proposta che è stata respinta dai veterani. (Inn)