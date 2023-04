Milano: Tassa rifiuti, - 3,65 per cento per le utenze domestiche nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimangono costanti i coefficienti applicati alle parti sia fissa sia variabile della tariffa, mentre continuano a crescere il numero delle utenze: sono circa 11mila in più complessivamente rispetto al 2022 e oltre 50mila in più rispetto al 2019. Le utenze domestiche passano da 745.052 nel 2022 a 754.382 nel 2023 (erano 703.692 nel 2019), quelle non domestiche da 136.558 nel 2022 a 138.185 (erano 139.457 nel 2019, scesi poi a 133.257 nel primo anno di pandemia). Il totale delle superfici imponibili, fra dichiarate e accertate, passa da circa 86 milioni di metri quadri del 2022 a quasi 89 milioni quest'anno. Per quanto riguarda le abitazioni, la maggior parte dei contribuenti sono nuclei familiari composti da due persone (319mila), seguiti dai single (287mila), mentre le famiglie di 4 persone si riducono a 53.566 (il 7 per cento del totale). Fra le utenze non domestiche, la categoria più numerosa è quella degli uffici, studi professionali, agenzie e laboratori di analisi (36.853), seguita da quella delle autorimesse e magazzini (35.618) che insieme compongono oltre il 50 per cento del totale, mentre chiudono la classifica cinema e teatri (130) e gli alberghi con ristorante (41). (segue) (Com)