Milano: Tassa rifiuti, - 3,65 per cento per le utenze domestiche nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tassa sui rifiuti Tari, introdotta dal 2014 in sostituzione della Tares, è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte che possano produrre rifiuti. Il gettito previsto copre il 100 per cento del costo del servizio, ma il Comune dispone riduzioni tariffarie per una serie di casistiche, finanziate con risorse proprie, diverse dai proventi del tributo: quest'anno si confermano le agevolazioni fissate nel 2019, come il taglio del 25 per cento della parte variabile della tariffa per le famiglie numerose o del 15 per cento per gli over 75, lo sconto di 2 euro al metro quadro per i fiorai o del 25 per cento per le onlus e le attività in zone precluse al traffico a causa di opere pubbliche. Palazzo Marino coprirà le riduzioni previste in delibera con 2 milioni e 242mila euro. Per fare qualche esempio, una famiglia di due persone in una casa di 70 metri quadri pagherà quest'anno 206 euro invece dei 214,5 versati nel 2022; un single in 50 metri quadri 120 euro invece dei 124,95 dello scorso anno; una famiglia di 4 persone in 100 metri quadri 328,85 euro invece dei 341,68 del 2022. Al voto del Consiglio comunale vengono sottoposti anche alcuni aggiornamenti al Regolamento comunale per l'applicazione della Tari, come l'equiparazione dell'attività di studio all'attività lavorativa prestata all'estero per l'esclusione dal conteggio del numero di occupanti di un immobile. (Com)