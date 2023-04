Sanità: Ciocchetti (Fd'I), d'accordo con Rocca su Cto Alesini, serve piano rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Cto Alesini "condivido al 100 per cento quanto espresso dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sulla necessità che debba tornare a essere un centro traumatologico d’eccellenza, punto di riferimento nel campo ortopedico per i cittadini non solo di Roma ma del Lazio". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Luciano Ciocchetti. "Come ho sempre sostenuto il Cto Alesini è un po' lo specchio della sanità laziale con alcuni pregi e tanti difetti - spiega -. I pregi sono rappresentati dalla presenza di medici e operatori sanitari veramente eccellenti costretti a lavorare in condizioni assai difficili, i difetti perché il Cto, come tante altre strutture ospedaliere della regione, nel corso degli anni è stato letteralmente depotenziato, con una forte riduzione di prestazioni sanitarie e di posti letto, e con diverse sale operatorie chiuse. Che poi - prosegue Ciocchetti - il punto di pronto soccorso sia aperto fino alle 20:00 è veramente un’assurdità. Cosi non ha senso. Serve, come ha detto il presidente Rocca, un piano complessivo di rilancio per una struttura tra le più autorevoli di Roma". (Com)