Olimpiadi 2026: Fondazione Milano Cortina, sarà Giorgio Armani a vestire gli atleti azzurri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha spiegato che “da anni, prima attraverso il Coni e Italia Team, e ora anche con questa importante partnership con il comitato organizzatore dei Giochi, Giorgio Armani partecipa, con intensa passione, alla storia dello sport azzurro e alle sue vittorie. La sua presenza e amicizia testimoniano un impegno che va al di là delle competizioni e parla al mondo della nostra creatività, del nostro stile, delle nostre eccellenze, anche sportive, con voce straordinariamente autorevole. Per questo, l’associazione tra i Giochi e Armani ci rende particolarmente orgogliosi, oltre che fiduciosi sul successo della nostra bellissima avventura”. “Persone, pianeta, sostenibilità. Valori importanti e condivisi, e una storia ricca di successi nello sport mondiale. È un onore accogliere un brand come Armani nella famiglia degli sponsor Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Abbinare l’immagine dei Giochi italiani ad Armani è per noi una notizia assai positiva che ci permette di guardare sempre più avanti con maggiore consapevolezza e determinazione. E che conferma l’importanza centrale dei nostri partner nella costruzione di un nuovo modello di Giochi, promosso dal Comitato Internazionale Olimpico e da quello Paralimpico, più coinvolgente e sostenibile”, ha dichiarato Andrea Varnier, Amministratore Delegato di Milano Cortina 2026. (Com)