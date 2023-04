© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attore e conduttore televisivo Pino Insegno è stato oggi, per circa mezz’ora, a palazzo Chigi. Insegno, che è entrato nella sede del governo con in un mano una copia del suo libro, non ha voluto rispondere ai cronisti su chi avrebbe incontrato. “Sono fatti miei”, ha sottolineato. (Rin)