Vinitaly: assessore Turismo, cicloturismo asset strategico del Veneto

- Il cicloturismo è un asset strategico per il Veneto. Lo ha dichiarato Federico Caner, assessore regionale al Turismo, che oggi al Vinitaly ha presentato 'Gravel in The Land of Venice. Pedalare tra i vigneti', dieci percorsi del Gravel disponibili anche attraverso l'app Veneto outdoor. "Il cicloturismo è un asset strategico della regione. Abbiamo lavorato molto anche al Piano della Mobilità Ciclistica e possiamo dire di essere a buon punto. Possiamo contare su 2000 km di piste ciclabili sul territorio. Di recente è stata approvata anche la Ciclovia del Garda che insiste su 19 Comuni, 8 dei quali in provincia di Verona" ha poi aggiunto. "Abbiamo la massima attenzione rispetto a questi nuovi prodotti turistici sul territorio legati al cicloturismo – ha sottolineato l'assessore Caner -. E, nello specifico, abbiamo sviluppato anche il tema del Gravel, una nuova disciplina legata alla bicicletta sullo sterrato che sta dando grandi soddisfazioni". "I privati hanno molte opportunità oggi, ad esempio possono approfittare dei finanziamenti del Por Fesr per creare nuovi prodotti turistici sul territorio. Ma soprattutto è necessario ragionare in ottica di creazione di rete e costruire servizi, potendo anche disporre di una grande contribuzione pubblica. Questo genere di prodotti e servizi può essere la vera punta di diamante del Veneto dei prossimi anni" ha poi concluso. (Rev)