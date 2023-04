Speciale energia: Oman, ministro degli Esteri in visita nel Regno Unito per discutere di energia e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra il Sultanato dell’Oman e il Regno Unito e le opportunità per partenariati e investimenti in progetti di energia rinnovabile, formazione tecnica e innovazione sono state al centro di un colloquio tra il ministro degli Esteri dell’Oman, Sayyid Badr Hamad al Busaidi, e l’omologo del Regno Unito, il segretario di Stato James Cleverly, svoltosi presso l’Ufficio degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo a Londra. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa omanita “Ona”, le parti si sono dette disposte a incoraggiare lo sviluppo di piccole e medie imprese e delle compagnie di recente formazione. Non da ultimo, i titolari della diplomazia hanno ribadito il proprio sostegno all’operato del gruppo di lavoro congiunto, impegnato a promuovere programmi di cooperazione e a esplorare opportunità per partenariati anche a livello economico e finanziario. I due ministri hanno infine rivolto l’attenzione a questioni regionali e internazionali di mutuo interesse, ribadendo il sostegno alle iniziative volte a portare pace, sicurezza e stabilità. Secondo gli ultimi dati del Centro nazionale per le statistiche omanite, gli investimenti diretti esteri del Regno Unito nel Sultanato hanno superato i 40 miliardi di dollari lo scorso anno, mentre l’interscambio commerciale tra i due Paesi è stato di circa 3,7 miliardi di dollari. In tale quadro, nel gennaio 2022, l’Oman ha annunciato la firma di un accordo quadro con la compagnia britannica BP Company per il lavoro strategico e la raccolta di dati sull’energia a sostegno dei progetti di sviluppo delle energie rinnovabili, con l’obiettivo di sviluppare idrogeno verde nel Sultanato entro il 2030. (Res)