Speciale energia: Emilia-Romagna, Bonaccini, su idrogeno verde Regione farà sua parte

18 ottobre 2021

- In tema di fondi europei, la Commissione europea ha sbloccato 450 milioni di euro per produzione di idrogeno verde, “noi come regione Emilia-Romagna faremo la nostra parte, stiamo investendo tantissimo”. Lo ha dichiarato a margine di una conferenza stampa il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “Qualche giorno fa ero a Modena e con il suo sindaco Gian Carlo Muzzarelli, lì – ha precisato Bonaccini – c’è un investimento in corso per fare della città uno dei due principali hub del Paese per la produzione di idrogeno, che insieme all’eolico, all’elettrico, al vento, al sole, al fotovoltaico, sono grandi investimenti per passare dall’uso di energie fossili che inquinano a produzioni sempre più spinte di energie rinnovabili che garantiscono di avere energia, di riprodurla, ma di non dover inquinare, anche perché abbiamo preso degli impegni precisi con l’Unione europea e le Nazioni unite, cioè entro il 2035 dobbiamo passare al 100 per cento di energia rinnovabile”. “Quindi sull’idrogeno investiamo all’interno di quel quadro del piano triennale energetico che abbiamo presentato, che vale, tra privato e pubblico, oltre otto miliardi di euro. Parte di quelle politiche – ha concluso Bonaccini – saranno esattamente in quella direzione”. (Rin)