Speciale energia: Casa Bianca, Usa contrari a nuovi tagli alla produzione di petrolio

- Gli Stati Uniti sono contrari a nuovi tagli alla produzione di petrolio, alla luce dell’incertezza che sta caratterizzando il mercato. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Lo abbiamo detto chiaramente: in ogni caso, siamo posizionati meglio rispetto all’anno scorso per garantire prezzi accettabili ai consumatori, e continueremo a lavorare con i produttori di petrolio per assicurare la stabilità del mercato”, ha detto, commentando i nuovi tagli annunciati dal cartello Opec+. (Was)