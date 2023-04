Speciale energia: gli Stati Uniti forniranno 50 miliardi di metri cubi di Gnl all'Ue nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garanzia di forniture statunitensi di Gnl all'Europa per 50 miliardi di metri cubi, la riduzione delle emissioni di metano, il risparmio energetico e le misure di efficienza. Sono queste le tre priorità che la task force congiunta Ue-Usa sulla sicurezza energetica, istituita il 25 marzo 2022, ha previsto di rispettare per il 2023. Lo si apprende dal rapporto annuale sulle attività della task force pubblicato dalla Commissione europea. Come si legge nel testo, nel 2023 la task force continuerà a concentrarsi sugli shock del mercato energetico e sugli alti prezzi dell'energia causati dalla guerra di aggressione di Putin contro l'Ucraina. "Nei prossimi mesi, la task force continuerà a lavorare per mantenere un livello elevato di forniture di Gnl statunitense all'Europa nel 2023, pari ad almeno 50 miliardi di metri cubi. Ciò è necessario data la difficile situazione degli approvvigionamenti e la necessità di garantire il riempimento degli stoccaggi per il prossimo inverno 2023-24", si legge nel rapporto. Inoltre, continua il testo, "la Piattaforma energetica dell'Ue lancerà le prime gare d'appalto per l'acquisto congiunto nell'ambito di Aggregate Eu, un nuovo strumento di aggregazione della domanda e di acquisto congiunto, nel maggio 2023. Tali gare saranno aperte a tutti i venditori di gas non russi". La task force, infine, intende contribuire anche all'implementazione degli sforzi dell'Ue e degli Stati Uniti per ridurre le emissioni di metano, sia nel commercio bilaterale che a livello globale, sostenendo le misure nazionali e internazionali per promuovere un maggiore monitoraggio, una maggiore rendicontazione e la verifica, nonché la trasparenza dei dati sulle emissioni di metano, nel settore dei combustibili fossili. (Beb)