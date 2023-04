Cultura: sabato 17 giugno nuova edizione dell'Art Night Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 17 giugno si svolgerà la dodicesima edizione dell'Arto Night a Venezia, manifestazione che fa parte del calendario delle Notti dell'arte europee organizzata dall'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con il comune e con il patrocinio della Regione Veneto. Per l'edizione 2023, è attesa la partecipazione, al momento, di 124 istituzioni culturali cittadine per offrire visite culturali, spettacoli ed eventi durante tutta la serata. L'accesso a tutti i siti sarà gratuito. (Rev)