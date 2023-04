Nato: Blinken, ringraziamo Putin per adesione Finlandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è "una giornata storica per la Nato", per la quale "dobbiamo ringraziare" il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken, nel corso di un punto stampa congiunto con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al quartier generale dell'Alleanza Atlantica di Bruxelles. "Questa è una giornata davvero storica, perché a breve accoglieremo la Finlandia nell'alleanza. Avrà il suo posto al tavolo", ha detto. "Questa è forse l'unica cosa per cui possiamo ringraziare il signor Putin. Perché lui, ancora una volta, ha fatto precipitare qualcosa che sostiene di voler prevenire con l'aggressione russa, inducendo molti Paesi a voler fare di più per la propria difesa e per assicurarsi di poter scoraggiare una possibile aggressione russa in futuro", ha aggiunto. "Siamo davvero entusiasti di avere la Finlandia come 31mo membro di questa alleanza. Si tratta quindi di un giorno importante nella storia della Nato", ha concluso. (Beb)