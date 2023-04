Energia: Confcommercio, potenziare crediti d'imposta e azzerare oneri di sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analogamente occorrerà porre in essere un deciso rafforzamento dei crediti d’imposta energetici, prevedendo un incremento della percentuale della detrazione proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell’energia elettrica nel trimestre di riferimento e i valori registrati nel 2019. Secondo la Confederazione, il costo della sterilizzazione degli oneri e dell’incremento delle percentuali dei crediti d’imposta potrebbe trovare adeguata copertura finanziaria anche nelle risorse derivanti dai proventi delle aste Ets versati dal Gse alla tesoreria dello Stato. Stando agli ultimi dati disponibili, da gennaio a giugno 2022, l'Italia ha collocato le quote di emissione di CO2 ad un prezzo medio di 82 euro/tCO2, generando proventi pari, al 30 giugno 2022, a circa 10,4 miliardi di euro. Andranno inoltre mobilitate - conclude la nota - le risorse del piano REPowerEU, mentre la rivisitazione del Pnrr dovrebbe essere occasione per rafforzare il sostegno alle imprese per l’autoproduzione di energia rinnovabile e per traguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO2. (Rin)