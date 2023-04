Trasporto aereo: Ita Airways, accordo con American Express per trasferimento punti Membership Rewards al programma Volare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- American Express e Ita Airways hanno annunciato la sottoscrizione di un nuovo accordo che consentirà il trasferimento dei punti dal Programma Membership Rewards di American Express al programma fedeltà Volare di Ita Airways. A partire da oggi, i titolari di Carta American Express potranno beneficiare di una customer journey più premiante con Ita Airways grazie all'accumulo di punti Volare, e arricchire così la loro esperienza di viaggio. I titolari di Carta American Express potranno infatti trasferire i punti accumulati nell’ambito del Programma Membership Rewards sul programma Volare di Ita Airways, avendo così la possibilità di utilizzarli per acquistare i servizi di viaggio offerti da Ita Airways o altri servizi offerti della compagnia aerea, oltre ad avere accesso a sconti e vantaggi esclusivi. I titolari di Carta American Express aderenti al programma Membership Rewards potranno scegliere tra le 64 rotte gestite da Ita Airways attualmente attive, di cui dieci intercontinentali, 33 internazionali e 21 nazionali. Ogni punto accumulato tramite il programma Membership Rewards corrisponderà a un punto del programma Volare e il trasferimento potrà avvenire in tempo reale (massimo 30 minuti). Per usufruire della possibilità di trasferire i punti sul conto fedeltà del programma Volare, i titolari di Carta dovranno essere già iscritti a uno dei Club Volare. I quattro Club Volare (Smart, Plus, Premium ed Executive) offrono un livello elevato di vantaggi e servizi dedicati, come il bagaglio e l'imbarco prioritario, la scelta del posto, le lounge riservate e molto altro ancora. I Club Volare consentono inoltre l’accesso a un'ampia rete di partner per guadagnare e utilizzare punti. I titolari di Carta American Express potranno trasferire i punti del programma Membership Rewards accedendo alla loro area personale all'interno del Club Volare a cui si sono iscritti, e cercare il volo o il servizio desiderato selezionando l'opzione "Usa punti Volare". Successivamente, i titolari di Carta American Express potranno utilizzare i punti Volare per acquistare il biglietto o uno tra i servizi disponibili nell’ambito del programma. (segue) (Com)