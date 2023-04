Trasporto aereo: Ita Airways, accordo con American Express per trasferimento punti Membership Rewards al programma Volare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il saldo dei punti relativi al Programma Membership Rewards non dovesse essere sufficiente a coprire il prezzo del biglietto (al netto di tasse e spese, che devono sempre essere pagate in valuta), grazie alla modalità Cash and Points sarà possibile un'integrazione con un pagamento in valuta. "Fin dalla sua fondazione, American Express è al fianco di tutti i viaggiatori nel mondo, in ogni momento del loro viaggio, che sia per piacere o per lavoro. Una lunga storia che oggi si arricchisce di un nuovo importante capitolo con Ita Airways, la nuova Compagnia di Bandiera Italiana. La nuova collaborazione offre ai nostri titolari di Carta molte opportunità di essere premiati in ogni momento del loro journey, rendendo la loro esperienza di viaggio più ricca e offrendo ai viaggiatori una maggiore flessibilità", ha dichiarato Enzo Quarenghi, Amministratore delegato di American Express Italia. "Sono lieta di annunciare che American Express diventa oggi un partner strategico di Ita Airways e di Volare, attraverso un accordo che consente ai clienti titolari di una carta American Express di convertire i punti Mr in punti Volare, utilizzabili per acquistare in completa libertà voli di Ita Airways, in qualsiasi data, destinazione e classe di viaggio. Questo accordo consente a Ita Airways e American Express di raggiungere il comune obiettivo di garantire alla propria audience un’esperienza di viaggio sempre più personalizzata. In particolare, la partnership va a confermare i valori fondamentali del nostro programma di loyalty: flessibilità, personalizzazione, scelta e connessione" ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di Ita Airways and Amministratore delegato di Volare. (Com)