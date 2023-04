Imprese: Stellantis rafforza e razionalizza servizi europei di finanziamento e leasing con due nuove organizzazioni semplificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis Nv ha annunciato oggi una nuova struttura ottimizzata per i servizi di finanziamento e leasing in Europa, semplificando e potenziando la propria capacità multimarca con le nuove organizzazioni Stellantis Financial Services (ex Banque Psa Finance) e Leasys (che consolida le attività di Leasys e Free2move Lease). A seguito delle trattative esclusive avviate il 17 dicembre 2021, Stellantis – riferisce una nota – conferma l’entrata in vigore degli accordi con Bnp Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance e Santander Consumer Finance. Banque Psa Finance è stata rinominata Stellantis Financial Services e sarà rappresentata da un’unica entità finanziaria in ogni Paese che gestirà tutti i marchi Stellantis, in collaborazione con Bnp Paribas Personal Finance e Santander Consumer Finance. Stellantis annuncia inoltre la creazione di una società di leasing operativo multimarca, Leasys, una joint venture detenuta al 50/50 con Crédit Agricole Consumer Finance a seguito del consolidamento di Leasys e Free2move Lease. L’obiettivo è diventare il leader europeo dei servizi di leasing e di disporre di una flotta di un milione di veicoli entro il 2026. Nel marzo 2023, la joint venture ha annunciato l’avvenuta firma di un accordo vincolante per l’acquisizione delle attività di Ald e LeasePlan rispettivamente in Portogallo e in Lussemburgo che ha immediatamente accelerato i piani di crescita aziendale. (segue) (Com)