Imprese: Stellantis rafforza e razionalizza servizi europei di finanziamento e leasing con due nuove organizzazioni semplificate (2)

- La strategia di Stellantis, delineata nel piano strategico Dare Forward 2030, è sfruttare meglio le proprie divisioni dedicate ai servizi finanziari, con l’obiettivo di raddoppiare il margine netto di intermediazione bancaria entro il 2030. La nuova struttura consentirà di raggiungere questo obiettivo e di incrementare la creazione di valore nell’intera attività di servizi finanziari. “Oggi nasce Stellantis Financial Services, uno dei principali operatori nel settore dei finanziamenti automobilistici in Europa, e la nuova consolidata Leasys,” ha dichiarato Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer di Stellantis. “Questa semplificazione consente di servire i clienti più agilmente, di fornire un migliore supporto alla commercializzazione attraverso i brand Stellantis e di rafforzare la competitività sfruttando le molteplici sinergie”. Stellantis conferma inoltre che Crédit Agricole Consumer Finance ha acquisito la quota del 50 per cento del Gruppo Fca Bank precedentemente detenuta da Stellantis. Le autorità antitrust competenti e le autorità di regolamentazione del mercato hanno approvato queste operazioni. (Com)