Mobilità: De Corato, se Sala nega referendum imponga casco e assicurazione per monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negando un referendum sull'uso dei monopattini a noleggio in città, "Sala, aumenterebbe ulteriormente l'astensione dei votanti a Milano e li distaccherebbe ulteriormente dalla politica. Prenda esempio dal Sindaco di Sesto San Giovanni e faccia un'ordinanza per imporre casco e assicurazione a coloro che utilizzano i veicoli elettrici a due ruote. Almeno questo, deve farlo, per la sicurezza sia di coloro che utilizzano i suddetti mezzi, sia per coloro che non li usano, ma che transitano vicino agli utilizzatori". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato, commentando dichiarazioni odierne del Sindaco Sala su un eventuale referendum sui monopattini a Milano. (Com)