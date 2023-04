Nato: Blinken, costruire partenariati con Paesi asiatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato deve continuare a costruire partenariati con diversi Paesi nel mondo. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di un punto stampa congiunto con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al quartier generale dell'Alleanza Atlantica di Bruxelles. In particolare, ha dichiarato Blinken, per la Nato è importante avere partenariati nella regione Asia- Pacifico. "Le sfide che stiamo affrontando sono di natura globale e, quello che abbiamo visto negli ultimi due anni, è una convergenza maggiore di quella che ho visto nella mia esperienza trentennale tra gli Stati Uniti e l'Europa, tra gli Stati Uniti e le parti asiatiche e tra tutti noi, su come affrontare efficacemente le sfide del nostro tempo", ha aggiunto Blinken. (Beb)