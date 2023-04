Speciale energia: Grassi (Commissione Ue), riforma per rimediare a vulnerabilità Europa in sistema internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma della Commissione europea del mercato elettrico "affonda le sue radici in un altro mercato, quello del gas", infatti "il filo conduttore è rendere il mercato elettrico meno sensibile alla volatilità e alle turbolenze del mercato del gas" che "hanno determinato un impatto diretto sul sistema dei prezzi". Lo ha detto Stefano Grassi, capo gabinetto della Commissaria europea all'energia Kadri Simson, nel suo intervento a "La riforma del mercato elettrico europeo fra concorrenza, sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti", organizzato da Elettricità Futura, Utilitalia e Confindustria e ospitato dalla Luiss Business School. "Ci muoviamo in modo allineato solo con il Giappone, gli Usa hanno prezzi del gas sette volte inferiori a noi" e l'Europa si trova "in una situazione in cui il delta della competitività di elettricità e gas rischia di essere un delta strutturale. Questa è una condanna e un peso molto forte per il continente e per l'Italia, che fanno della manifattura e dell'industria il cuore della loro economia", ha spiegato Grassi, per poi aggiungere che "occorre mettere sempre più rinnovabili nel sistema". La riforma della Commissione europea è per "porre rimedio alla vulnerabilità del sistema europeo nel sistema competitivo energetico internazionale", ha concluso Grassi. (Rin)