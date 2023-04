Speciale energia: Monti (Edison), il settore è strumento di collaborazione e cooperazione tra i Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell’energia è uno strumento di collaborazione e cooperazione tra i Paesi, così come un elemento di stabilità, ricchezza e competitività per il settore industriale di qualsiasi Paese. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Edison, Nicola Monti, durante il convegno “Gli Accordi di Abramo e la dimensione europea: quali possibilità di cooperazione?” organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi, in corso a Roma. “È necessario alimentare il percorso di diversificazione anche attraverso la collaborazione tra le diverse aree geografiche. In questo quadro si inserisce Israele, che negli ultimi dieci anni ha fatto ingenti scoperte nell’offshore”, ha proseguito Monti, secondo il quale in tale contesto rientra anche la realizzazione del gasdotto EastMed, che collega le riserve di gas naturale del Mediterraneo orientale all’Europa. (Res)