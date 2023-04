Serbia: ministero Finanze, a fine febbraio debito pubblico al 51,1 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di febbraio il debito pubblico della Serbia ammontava a 34,94 miliardi di euro, pari al 51,1 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Lo ha annunciato il ministero delle Finanze, ripreso dalla stampa locale. A fine gennaio il debito pubblico era di 34,35 miliardi di euro, pari al 50,2 per cento del Pil. Alla fine del 2022, il debito pubblico della Serbia ammontava a 33,33 miliardi di euro, pari al 55,1 per cento del Pil. (Seb)