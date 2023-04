Roma: Bonessio (Ev), solidarietà a Bonelli per furto subito a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo solidarietà e sostegno all'onorevole dell'Alleanza verdi-sinistra Angelo Bonelli che ieri ha subìto un furto con effrazione nel suo appartamento di Ostia. Così in una nota il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista Nando Bonessio. "Mi auguro che quanto prima le forze dell'ordine possano far luce sull'origine di questo nuovo episodio che ha colpito il Deputato Bonelli e venga scongiurato un eventuale legame con i gravi atti intimidatori di cui è stato vittima nel passato in virtù del suo impegno politico in difesa dell'ambiente e per la tutela dei diritti sociali e civili", conclude Bonessio.(Com)